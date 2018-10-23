ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Мария Табак. Комитет палаты общин британского парламента по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ недоволен ответом правительства на доклад под названием "Фейковые новости".
В ночь на вторник комитет обнародовал официальный ответ правительства на доклад и свою реакцию на ответ правительства.
"Ответ правительства на наш доклад о дезинформации и фейковым новостям разочаровывает и является упущенной возможностью. Правительство использует другие продолжающиеся расследования для того, чтобы еще больше отсрочить необходимые срочно заявления относительно распространения через социальные медиа вредоносного и вводящего в заблуждение контента", — говорится в заявлении главы парламентского комитета Дэмиана Коллинза.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Лавров также отмечал, что, по его мнению, власти Великобритании решили объяснять свои внутренние проблемы происками России, а пример взяли с американских демократов, которые оправдывали свое поражение на выборах "связями Дональда Трампа с Россией".