ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Мария Табак. Комитет палаты общин британского парламента по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ недоволен ответом правительства на доклад под названием "Фейковые новости".

Комитет недавно завершил расследование, в рамках которого изучил, в том числе, вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в референдум по Brexit 2016 года, и предложил ряд рекомендаций правительству. Среди рекомендаций — привлечение к ответственности информационно-технологических компаний, введение сбора с них на финансирование образовательных программ и работу офиса комиссара по информации, изменение правил ведения политических кампаний, наделение управления по конкуренции и рынкам полномочиями проводить аудит операций на рынке рекламы в социальных сетях.

В ночь на вторник комитет обнародовал официальный ответ правительства на доклад и свою реакцию на ответ правительства.

"Ответ правительства на наш доклад о дезинформации и фейковым новостям разочаровывает и является упущенной возможностью. Правительство использует другие продолжающиеся расследования для того, чтобы еще больше отсрочить необходимые срочно заявления относительно распространения через социальные медиа вредоносного и вводящего в заблуждение контента", — говорится в заявлении главы парламентского комитета Дэмиана Коллинза.

В сообщении комитета указывается, что из 42 предложенных им рекомендаций правительство приняло только три, четыре – отклонило, а девять — вообще никак не прокомментировало. Так, правительство не отреагировало на призыв парламентариев привлечь к ответственности информационно-технологические компании, а также не высказало никакого мнения касательно отказа основателя Facebook Марка Цукерберга выступить перед комитетом. Кабинет министров ответил отказом на предложения ввести сбор для информационно-технологических компаний и изменить правила ведения политических компаний, а также промолчал насчет идеи проводить аудит на рынке рекламы в соцсетях.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Лавров также отмечал, что, по его мнению, власти Великобритании решили объяснять свои внутренние проблемы происками России, а пример взяли с американских демократов, которые оправдывали свое поражение на выборах "связями Дональда Трампа с Россией".