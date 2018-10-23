Лондон усомнился, что "российское вмешательство" было эффективным

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Мария Табак. У правительства Великобритании нет свидетельств, что зарубежные страны, в том числе Россия, успешно использовали дезинформацию для влияния на британские демократические процессы, говорится в ответе кабмина на доклад комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием "Фейковые новости".

В докладе есть напоминание о том, что, по словам Терезы Мэй, Россия вмешивалась в выборы и насаждала "фейковые новости", чтобы использовать информацию в качестве оружия и "посеять разлад на Западе".

"Однако существует несоответствие между выраженным правительством беспокойством относительно иностранного вмешательства в выборы и нежеланием компаний, работающих в сфере информационных технологий, признать проблему. Мы рассчитываем на то, что эта проблема будет решаться, а план действий будет изложен в "белой книге", — говорилось в документе.

Мнение правительства

Кабинет, отвечая на эту рекомендацию, заявил, что не вполне с ней согласно.

"В ноябре 2017 года премьер-министр обвинила российское государство в "долгосрочной кампании кибершпионажа и вмешательства", которая включала вмешательство в выборы, хакерские атаки на министерство обороны Дании и Бундестаг. Как отметил комитет, премьер-министр заявила, что Россия стремится превратить информацию в оружие, "поручая государственным медиа-организациям насаждать фейковые истории и отредактированные фотографии в попытке посеять разногласия на Западе и подорвать наши институты", — отметило правительство.

Реакция парламентариев

"Мы хотим, однако, подчеркнуть, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы. Но мы не расслабляемся, правительство активно работает с партнерами над разработкой жестких мер по решению данной проблемы", — указывается в ответе.

Комитет палаты общин остался недоволен ответом правительства на свой доклад.

"Ответ правительства на наш доклад о дезинформации и фейковым новостям разочаровывает и является упущенной возможностью. Правительство использует другие продолжающиеся расследования для того, чтобы еще больше отсрочить необходимые срочно заявления относительно распространения через социальные медиа вредоносного и вводящего в заблуждение контента", — говорится в заявлении главы комитета Дэмиана Коллинза.

В сообщении указывается, что из 42 предложенных им рекомендаций правительство приняло только три, четыре — отклонило, а девять — вообще никак не прокомментировало. Так, правительство не отреагировало на призыв парламентариев привлечь к ответственности IT-компании, а также не высказало никакого мнения касательно отказа основателя Facebook Марка Цукерберга выступить перед комитетом.

Кабинет ответил отказом на предложения ввести сбор для IT-фирм и изменить правила ведения политических компаний, а также промолчал насчет идеи проводить аудит на рынке рекламы в соцсетях.

Обвинения в адрес России

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Глава МИД также отмечал, что, по его мнению, власти Великобритании решили объяснять свои внутренние проблемы происками России, а пример взяли с американских демократов, которые оправдывали свое поражение на выборах "связями Дональда Трампа с Россией".