Австралийский журналист назвал Калининград "ножом у горла" НАТО

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Журналист австралийского новостного портала News.com.au Джейми Сейдел обвинил Россию в "милитаризации" Калининграда.

"Новые бункеры. Новые ракеты. Модернизированные базы ВВС. Пополненные хранилища боеприпасов. Москва затевает что-то в Калининграде — своем милитаризированном аванпосте, нацелившемся в сердце Европы", — пишет обозреватель издания.

По словам Сейдела, город расположен, "словно нож у горла НАТО в Балтийском море".

Репортер рассуждает об "укреплении" России в регионе, опираясь на материал CNN. Телеканал, ссылаясь на снимки частной израильской компании ImageSat International со спутника, ранее заявил, что Россия якобы модернизировала хранилища ядерного оружия в Калининградской области.

Утверждалось, что на фотографиях запечатлены ремонтные работы "на четырех военных объектах" — на снимках просматривались общий ландшафт местности и ряд построек. При этом в публикации отсутствовали аргументы, которые могли бы подтвердить предположения о "модернизации бункеров" и объяснить, с чем связаны строительные работы.