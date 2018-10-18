CNN увидел в стройке под Калининградом "ядерный бункер"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американский телеканал СNN опубликовал материал, в котором утверждается, что Россия якобы провела модернизацию хранилищ ядерного оружия в Калининградской области.

В статье продемонстрированы снимки частной израильской спутниковой компании ImageSat International, на которых, по утверждению телеканала, изображены ремонтные работы "на четырех военных объектах". На фотографиях просматривается общий ландшафт местности и ряд построек. При этом в публикации отсутствуют аргументы, которые могли бы подтвердить теорию о "модернизации ядерного бункера" и объяснить, с чем связаны строительные работы.

"Спустя десять недель стройка завершилась", — говорится в статье.

СNN также взял комментарий по этому поводу у главы командования объединенных сил НАТО в Неаполе адмирала Джеймса Фогго, однако тот ограничился общими фразами об отношениях "Россия — НАТО".

"Если они захотят бросить нам вызов, мы тоже бросим им вызов. Нас не запугаешь существующими системами", — заявил военный.

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