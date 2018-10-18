Россия выигрывает конкуренцию с мировыми СМИ, заявил Путин

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия выигрывает конкуренцию с мировыми ведущими СМИ, если единственный российский телеканал RT за рубежом вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мне кажется, да. В значительной степени да. Вот напротив сидят руководители нашей телевизионной компании Russia Today. Что происходит в некоторых странах, где они работают? Их закрывают. Это что значит? Это значит — боятся конкуренции… Мы же здесь никого не закрываем… Это значит, что мы выигрываем. Мы же не являемся монополистами на этом информационном поле. У нас нет мировых средств массовой информации. У нас есть одно достаточно скромное СМИ. Если даже оно вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы, значит мы выигрываем эту конкуренцию", — сказал Путин, отвечая на вопрос, выигрывает ли РФ конкуренцию "за умы и души людей".

"Кстати, говорят во Франции на вас (RT. — Прим. ред.) жалуются. Если у меня будет возможность побывать там, в Париже, я, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, как работаете", — обратился президент РФ к руководству телеканала.