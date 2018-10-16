В Британии вновь заявили о подготовке кибератак "российской разведкой"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава британского национального центра по кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин заявил, что "агенты российской разведки" якобы взламывают компьютерные системы на территории Великобритании, чтобы подготовить базу для осуществления "разрушительных кибератак". При этом глава центра не привел каких-либо доказательств ни самих взломов, ни причастности к ним российской стороны.

Ранее МИД Британии заявлял, что главное управление российского генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии. Российский МИД назвал эти обвинения очередной кампанией против РФ.

Как заявил Мартин в интервью изданию Evening Standard, речь идет о стратегически важных инфраструктурных объектах, таких как энергосети и телекоммуникационные компании, к которым российские агенты якобы "подключалась в попытке шпионажа". Наличие "точки входа" в сети — первый шаг в подготовке атаки, пишет издание.

"Одна из вещей, о которой мы должны беспокоиться, это то, что Россия и другие враждебные государства установили точки в сетях, из которых они могут выстраивать (атаку — ред.)", — заявил глава NCSC, отметив, что на самом деле осуществление кибератаки занимает больше времени, чем можно предположить из голливудских фильмов.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.