МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после исключения RT из двух сетей вещания в США видеоматериалы каналов на YouTube набрали семь миллиардов просмотров.Telegram-канале.
Накануне RT исключили из двух американских сетей вещания — Spectrum и Comcast Chicago. В ответ на это Симоньян заявила, что подобные попытки избавиться от телеканала оборачиваются ростом аудитории на других его платформах.
Действия США против российских СМИ
Ранее в США RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator — внесли в список иностранных агентов. Предупреждение о возможности регистрации в качестве иноагента также получила и американская компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах.
В последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали эти заявления голословными