МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после исключения RT из двух сетей вещания в США видеоматериалы каналов на YouTube набрали семь миллиардов просмотров.

"Спасибо всем, кто с нами. Для тех, кто против нас, постараемся сделать десять миллиардов через годик", — написала она в своем Telegram-канале

Накануне RT исключили из двух американских сетей вещания — Spectrum и Comcast Chicago. В ответ на это Симоньян заявила, что подобные попытки избавиться от телеканала оборачиваются ростом аудитории на других его платформах.