МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Телеканал RT исключили из двух сетей вещания в США — Spectrum и Comcast Chicago, сообщается на сайте телеканала.

"Телеканал RT исключили из двух сетей вещания в Соединенных Штатах — Spectrum (ранее известная как Time Warner Cable) и Comcast Chicago, — зона покрытия которых охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оператор кабельного телевидения Spectrum с 1 сентября отказался продлевать договор вещания с RT. В сообщении подчеркивается, что на вопрос канала о причине решения "оператор заявил, что с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно".

"RT не удалось подтвердить информацию об "изменении стратегии" Charter Communications через источники в телеиндустрии США. Насколько нам известно, компания не разрывала контракты с другими телеканалами по этой причине. Совершенно очевидно, что в отношении RT продолжают применять дискриминационные меры, которые серьезно осложняют нашу работу", — приводятся в сообщении слова заместителя главного редактора RT Анны Белкиной.

В свою очередь, Comcast Chicago заявил о намерении не продлевать договор о вещании RT с 1 октября, сославшись на закон о полномочиях в области нацобороны, а именно на поправку Джона Маккейна. Она позволяет дистрибьюторам в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться транслировать контент, который контролируется или финансируется российским правительством.

RT остаётся в США на других платформах.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.