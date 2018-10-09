В Госдуме опровергли сообщения о военном присутствии России в Ливии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Военного присутствия РФ в Ливии нет, заявления Великобритании о якобы планах России "превратить Ливию в новую Сирию" являются фантазией, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве сообщила, что спецслужбы Великобритании заявили премьеру Терезе Мэй, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и использовать свое присутствие там для влияния на Запад. Глава международного комитета британского парламента Том Тагендхэт назвал эти сообщения "крайне тревожными" и потребовал от британского руководства ответить на угрозу.

"Могу со всей ответственностью заявить, что российские военнослужащие не присутствуют в Ливии. Мы пользуемся официальной информацией и официальными источниками. А если говорить про мнение Великобритании, можно ответить, что их фантазиям нет предела. Поэтому они могут скоро сказать, что уже в Лондоне Псковская дивизия находится", — сказал Швыткин.

Депутат подчеркнул, что Россия заинтересована в урегулировании конфликтов в ближневосточном регионе. При этом он обратил внимание, что Соединённые Штаты Америки "посеяли хаос, который разрушил государство" Ливии, и именно США должны понести соответствующую ответственность за это, а оценку всему должен дать ливийский народ.

"Если говорить о нашей стране, наши военнослужащие выполняют сегодня достойно свой воинский долг по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике", — добавил Швыткин.