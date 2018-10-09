Посольство опровергло сообщения о "желании России превратить Ливию в Сирию"

ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости, Мария Табак. Публикация газеты Sun, утверждающей, что британские спецслужбы якобы заявили премьеру Терезе Мэй, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и использовать свое присутствие там для влияния на Запад, не соответствует действительности, заявил журналистам представитель посольства РФ в Лондоне.

"Эта публикация не имеет ничего общего с реальностью. Мы рассматриваем ее как новую попытку перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году, грубо нарушившему целый ряд резолюций СБ ООН", — заявил представитель посольства.

Он подчеркнул, что, поддерживая миротворческие усилия в Ливии, Россия никогда не планировала военного вмешательства.

"Мы полностью привержены резолюции 1970 СБ ООН, которая ввела эмбарго на поставки оружия в Ливию", — указал представитель дипмиссии.

Он напомнил, что Россия призывает стороны конфликта в Ливии "полностью включиться в конструктивный диалог", имеющий целью политическое урегулирование и являющийся, с точки зрения Москвы, единственным способом закончить конфликт.

В Ливии царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.