Посольство в Лондоне рассказало об информационной атаке на Россию

ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство РФ считает публикации о хакерских атаках РФ на Cancer Research UK частью антироссийской кампании Лондона, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

В воскресенье газета Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщила, что атаки на британскую благотворительную организацию якобы совершили те же "русские хакеры", что и на сайты авиакомпании British Airways и сайта по продаже билетов Ticketmaster.

"Как и в других случаях, рассматриваем подобного рода публикации как часть срежиссированной информационной кампании британских спецслужб. Каких-либо доказательств причастности России к имевшему место инциденту, если он вообще был, естественно, не приводится. Проверить это также невозможно, поскольку британская сторона будет говорить о том, что эта информация засекречена", — заявил представитель посольства.

"Так что цель и этой публикации, очевидно – запугать собственное население и подкрепить общую антироссийскую линию, свидетелями которой мы стали в Великобритании", — отметил он.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела в разных странах.