Посольство в Лондоне прокомментировало сообщения СМИ о кибератаке на Россию

ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Отсутствие реакции британских властей на сообщения в СМИ о якобы планируемой Британией кибератаке на РФ может говорить о достоверности данной информации, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности сообщила, что минобороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы. Отмечается, что если не брать в расчет использование ракет с ядерными боеголовками, Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для противостояния России. В связи с этим правительство пришло к выводу, что массивная кибератака — это единственная альтернатива использованию ядерного оружия в ответ на "российскую агрессию". Теперь, как пишет газета, британское правительство хочет развивать наступательный киберпотенциал страны, чтобы в случае необходимости "отключить свет в Кремле".

"По мнению посольства, правительство консерваторов должно срочно внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой Sunday Times агрессивных планов Великобритании в киберпространстве. Отсутствие внятной реакции может служить основанием достоверности этих заявлений", — заявил представитель посольства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в Sunday Times о планах осуществления Великобританией масштабной кибератаки на РФ с целью нанесения урона ее инфраструктуре.

"Трансляция заявлений британских официальных лиц относительно развязывания кибервойны против России не может не вызывать беспокойства. Это связано с тем, что мы стали свидетелями раскручиваемой Лондоном беспрецедентной антироссийской информационной кампании в сочетании с очередной волной шпиономании в отношении нашей страны", — отметил представитель посольства.

"Что же касается возможных атак на инфраструктуру российских городов, то такого рода призывы уже раздавались в британском парламенте и вписываются в общую стратегию национальной безопасности, в которой Россия является главной угрозой Великобритании наряду с террористическими организациями. Такого рода заявления и планы, если они есть, являются безответственными", — указал представитель посольства.