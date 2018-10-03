Американский министр призвала "держаться подальше" от RT и Sputnik

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен призвала читателей избегать российские СМИ, такие как RT и Sputnik, сообщает газета Washington Examiner.

"Я призываю всех, если вы читаете что-то… и внезапно это приводит вас к RT и Sputnik, будьте начеку. Я имею в виду, это финансируемые государством новостные службы. Они не независимые", — заявила Нильсен на саммите по кибербезопасности во вторник.

Это не первый случай нападок американских властей на российские СМИ. Обвиняя российские СМИ во вмешательстве во внутренние дела США, американские власти не приводят конкретных доказательств. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.