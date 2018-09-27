Видео со стрельбой комплекса "Бастион" испугало британские СМИ

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Express прокомментировал видео с учений Северного флота, на котором показана работа берегового ракетного комплекса "Бастион".
Публикация вышла под заголовком "Россия угрожает третьей мировой: Путин одобрил первый запуск сверхзвуковых ракет". В нем не указано, что речь идет об учениях. Статья проиллюстрирована коллажем, на котором крупным планом изображен российский президент на фоне летящих ракет.
"Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Оникс" с острова Котельный", — говорится в статье.
Журналисты указали на то, что учения прошли в Арктике. "Это совпало с недавними заявлениями Москвы о том, что под арктическим льдом находятся полезные ископаемые", — пишет The Daily Express. В статье не объясняется, как это связано с запуском ракет.
После этого авторы материала процитировали короля Иордании Абдаллу II, выступившего в ГА ООН с речью об опасности третьей мировой войны.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".
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