В Кремле ответили на слова Порошенко о "фейк ньюз"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Распространение ложных новостей — серьезное "заболевание" медиа во всем мире, неправильно обвинять в этом все средства массовой информации одной страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И, безусловно, она заслуживает общего внимания. Но ассоциировать СМИ всей страны с теми СМИ, которые дают некачественную, лживую информацию, было бы неправильным, мы не согласны с такой точкой зрения", — добавил Песков.
Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко в ответ на вопрос российских журналистов о миротворцах в Донбассе выкрикнул им "фейк ньюз!" и, не останавливаясь, прошел в комнату для переговоров, которая находилась дальше по коридору рядом с переговорной комнатой российской делегации.