В Кремле ответили на слова Порошенко о "фейк ньюз"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Распространение ложных новостей — серьезное "заболевание" медиа во всем мире, неправильно обвинять в этом все средства массовой информации одной страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"СМИ не могут быть сами по себе "фейк ньюз". СМИ распространяют ложную информацию, ложные новости. К сожалению, распространение ложной новости — это очень серьезное заболевание современных средств массовой информации. Эта проблема, которая свойственна, наверно, средствам массовой информации во всем мире", — сказал он.

"И, безусловно, она заслуживает общего внимания. Но ассоциировать СМИ всей страны с теми СМИ, которые дают некачественную, лживую информацию, было бы неправильным, мы не согласны с такой точкой зрения", — добавил Песков.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко в ответ на вопрос российских журналистов о миротворцах в Донбассе выкрикнул им "фейк ньюз!" и, не останавливаясь, прошел в комнату для переговоров, которая находилась дальше по коридору рядом с переговорной комнатой российской делегации.