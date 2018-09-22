Датские ученые пришли к выводу об "исключительном влиянии" RT в соцсетях

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Телеканал RT обладает исключительным влиянием на пользователей социальных сетей, сообщило издание Washington Post, опираясь на данные исследования ученых из Копенгагенского университета.

Исследователи, изучившие реакцию пользователей Twitter на катастрофу малайзийского Boeing MH17 и пути распространения информации о трагедии, пришли к выводу, что теории об "информационной войне Кремля и прозападных властей" не соответствуют действительности. Ученые отмечают, что в целом именно простые пользователи составляют основу общественного мнения и распространяют наибольшее количество информации.

"В цифровую эпоху социальные медиа позволяют обычным гражданам больше, чем просто пассивно получать новости — они столь же активны и влиятельны (как СМИ – ред.) в плане противодействия дезинформации или ее распространения", — говорится в исследовании.

Однако RT, по данным исследования, оказался одним из лидеров мнений среди тех, кто считал украинскую сторону виновной в катастрофе, и единственным СМИ, которое показало подобный уровень влияния на пользователей.

"Даже во время международных конфликтов, таких как на Украине, где контролируемые режимом СМИ и информационные кампании конкурируют за (возможность – ред.) по-своему излагать факты, авторитетные блогеры и гражданские журналисты превосходят по влиянию журналистов и крупные медиакорпорации, такие как CNN и BBC. RT (ранее Russia Today), российская, финансируемая правительством телевизионная сеть, является исключением. Вопрос о том, почему RT является исключительно влиятельной, важен и, несомненно, должен стать предметом будущих исследований, но пока мы не знаем, почему это так", — заявили исследователи.

Минобороны РФ в понедельник обнародовало данные о том, что номер ракеты, которой был сбит малайзийский Boeing MH17, установлен, и в 1986 году она была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.