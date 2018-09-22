Датские ученые пришли к выводу об "исключительном влиянии" RT в соцсетях

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Телеканал RT обладает исключительным влиянием на пользователей социальных сетей, сообщило издание Washington Post, опираясь на данные исследования ученых из Копенгагенского университета.
"В цифровую эпоху социальные медиа позволяют обычным гражданам больше, чем просто пассивно получать новости — они столь же активны и влиятельны (как СМИ – ред.) в плане противодействия дезинформации или ее распространения", — говорится в исследовании.
Однако RT, по данным исследования, оказался одним из лидеров мнений среди тех, кто считал украинскую сторону виновной в катастрофе, и единственным СМИ, которое показало подобный уровень влияния на пользователей.
"Даже во время международных конфликтов, таких как на Украине, где контролируемые режимом СМИ и информационные кампании конкурируют за (возможность – ред.) по-своему излагать факты, авторитетные блогеры и гражданские журналисты превосходят по влиянию журналистов и крупные медиакорпорации, такие как CNN и BBC. RT (ранее Russia Today), российская, финансируемая правительством телевизионная сеть, является исключением. Вопрос о том, почему RT является исключительно влиятельной, важен и, несомненно, должен стать предметом будущих исследований, но пока мы не знаем, почему это так", — заявили исследователи.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.
Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.