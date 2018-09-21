МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании опровергло предположения СМИ о том, что российские дипломаты в 2017 году якобы планировали помочь создателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу бежать в другую страну.

"Еще один пример дезинформации и фейковых новостей от британских СМИ", — говорится в сообщении посольства в Twitter, к нему прикреплена ссылка на статью газеты.

Ранее СМИ опубликовали статью со ссылкой на источники, в которой утверждается, что российские дипломаты в прошлом году участвовали в секретных переговорах с людьми, близкими к Ассанжу, и обсуждали с ними возможность помочь основателю WikiLeaks бежать из посольства Эквадора в Лондоне.

Согласно изданию, был создан план операции, назначенной на канун рождества 2017 года: Ассанжа должны были вывезти из посольства на дипломатическом автомобиле и перевезти в другую страну. Источники заявляют, что конечным пунктом могла стать Россия. Также рассматривалась возможность, что Ассанж на судне отправится в Эквадор. В конечном итоге от плана отказались, так как сочли его слишком рискованным, пишет Guardian.

По информации источников газеты, контакты с Москвой осуществлял Фидель Нарваес, доверенное лицо Ассанжа, который ранее был консулом в посольстве Эквадора в Лондоне. В интервью газете Нарваес опроверг, что участвовал в переговорах с Россией.

В июле президент Эквадора Ленин Морено в интервью испанской газете El Pais говорил, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего проводятся консультации с британскими властями и с представителями основателя WikiLeaks. В свою очередь, глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью испанскому изданию ABC о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.