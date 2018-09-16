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СМИ рассказали о "вечеринке" Петрова и Боширова

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1790)
(обновлено: 17:06 16.09.2018)
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© REUTERS / Metroplitan PoliceПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фотоПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото
© REUTERS / Metroplitan Police

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британский таблоид The Sun выпустил статью о том, что "подозреваемые" в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов якобы мешали постояльцам гостиницы в Лондоне.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
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Как утверждается в материале, сотрудники заведения получили жалобу на проживавших в одном из номеров россиян. The Sun приводит слова одного из постояльцев, якобы ставшего свидетелем "шумного поведения" мужчин и их ссоры с персоналом.

Гость заявил, что Петров и Боширов "закатили" в номере вечеринку с наркотиками и проституткой. Как он узнал о том, что это был номер Боширова и Петрова, непонятно — якобы он встретил одного из россиян в туалете.

"Возмущенный гость пожаловался на стойку регистрации в отеле, но пара продолжала свои выходки", — пишет The Sun.

После пребывания Петрова и Боширова в отеле в их комнате даже пришлось сделать "косметический ремонт", говорится в статье. Несмотря на это, спустя месяц полиция "обнаружила" в помещении следы "Новичка".

Сотрудники полиции около отеля City Stay в Лондоне. Архивное фото
© REUTERS / Toby Melville
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Лондон называет Петрова и Боширова "агентами ГРУ". Остается неясным, зачем "сотрудники спецслужб" стали бы привлекать к себе внимание всего отеля, рискуя быть пойманными с наркотиками. 

Четвертого марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. 

Пятого сентября Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.

В погоне за сенсацией британские СМИ не раз публиковали информацию касательно инцидента в Солсбери, которая впоследствии не подтверждалась. Ранее The Sun выпустила материал о том, что Петрова и Боширова "казнил Путин". До этого таблоид сообщал, что Скрипали отравились гречкой, содержавшей нервно-паралитическое вещество. В свою очередь, Daily Mail писала, что главной подозреваемой в преступлении является женщина.

Лента полицейского ограждения у дома жертвы отравления в Эймсбери
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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The Sun сообщала, что яд был якобы синтезирован в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, в то время как The Times практически одновременно сообщила, что отравляющее вещество было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

В конце марта сотрудники британского Форин-офиса написали в Twitter, что специалисты из лаборатории Портон-Дауна точно установили российское происхождение яда. Это подтвердил и занимавший на тот момент пост главы МИД Великобритании Борис Джонсон. Позднее специалисты из Портон-Дауна заявили, что не смогли определить источник отравляющего вещества. После этого твит британского Министерства иностранных дел исчез.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
zalxela
Сделал дело - гуляй смело.
16:06
16.09.2018
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Юрий П
Так всё и было!
Проститутка нападала на Петрова и Баширова, а они отбивались от нее ногами и травили ее Новичком!
16:10
16.09.2018
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