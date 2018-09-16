Посольство России прокомментировало статью Tages Anzeiger о дипломатах

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В новой статье швейцарской газеты Tages Anzeiger с выпадами против российских дипломатах вновь нет никаких фактов, как и в предыдущих двух публикациях журналистов о россиянах, заявили в посольстве РФ в Швейцарии.
"С сожалением констатируем, что из-под пера неутомимых швейцарских журналистов из Tages Anzeiger продолжают выходить безосновательные и бездоказательные выпады в адрес России. Как и две предыдущие публикации авторов, воскресную статью о российских дипломатах в Швейцарии характеризует отсутствие каких-либо фактов, а также ссылки, теперь уже на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Берне, опубликованном в Facebook.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил сомнение, что операцию разведслужб сразу трех стран Европы по якобы поимке и высылке "российских шпионов" из Нидерландов могли не заметить СМИ. Он подчеркнул, что Москва будет готова "вразумительно" прокомментировать сообщения только после получения фактов.