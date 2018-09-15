Симоньян обвинила Би-би-си в искажении смысла ее слов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что телекомпания BBC выпустила интервью с ней с некорректным заголовком.Telegram.
"В реальности на их вопрос "верите ли вы им", я ответила примерно следующее: "Я верю только в то, что видела своими глазами. С этой точки зрения, у меня нет оснований верить на слово Петрову или Боширову, но еще меньше у меня оснований верить вашим спецслужбам, поскольку все время своего существования ваши спецслужбы врут, и весь мир знает, что они врут", — написала она.
"Почувствуйте разницу", — добавила главред RT.
Отравление в Солсбери
Российские власти неоднократно призывали Лондон провести совместное расследование инцидента в Солсбери, но британская сторона отказала в доступе к Скрипалям. Помимо этого, МИД заподозрил премьер-министра Терезу Мэй во лжи, поскольку она утверждала, что яд изготовили в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун эти домыслы опровергли.