МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала предостережение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес членов парламента, появляющихся в эфире RT.

Премьер-министр Великобритании, выступая в палате общин, заявила, что британские парламентарии, появляющиеся на телеканале RT, рискуют стать "орудием пропаганды российского государства".

"Тереза Мэй сейчас выступила в Парламенте. В котором члены ее же партии — уже не таясь — планируют ее отставку. Над вами нависла угроза отставки, увольнения, отравления и метеоризма? Вините во всем RT", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид несколько раз обвинял британских депутатов в поддержке российских СМИ, включая RT, и предупреждал их о последствиях. Делал он это в более резких выражениях, чем те, которые использовала Мэй.

RT не первый раз сталкивается с ограничениями в своей работе в Великобритании. Британский медиарегулятор Ofcom в июне открыл три новых расследования против телеканала. Таким образом, теперь общее число расследований против канала в стране выросло до 10. Симоньян тогда заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении российских СМИ. Она сообщила, что "профильные структуры" уже начали изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России.