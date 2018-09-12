Мэй предостерегла британских депутатов от выступлений на RT

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости. Британские парламентарии, появляющиеся на телеканале RT, рискуют стать "орудием пропаганды" российского государства, заявила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в палате общин.

"Я уверена, что у нас у всех есть сомнения в объективности вещания RT, который остается инструментом пропаганды российского государства. Решение о том, появляться ли на RT, люди принимают самостоятельно, но им должно быть ясно, что они рискуют быть использованными российским государством в качестве орудия пропаганды", — сказала Мэй, отвечая на вопрос одного из депутатов, уместно ли бывшим и нынешним парламентариям в свете событий в Солсбери появляться на российском государственном телевидении.

Премьер подчеркнула, что с ее точкой зрения касательно RT солидарны многие члены парламента. "Я бы также сказала, что все это относится и к Press TV (иранский телеканал – ред.), чья лицензия на вещание была отозвана Ofcom (британский медиарегулятор – ред.)", — сказала Мэй.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид несколько раз обвинял британских депутатов в поддержке "слишком многими" из них российских СМИ, включая RT, и предупреждал их о последствиях. Делал он это в более резких выражениях, чем те, которые использовала Мэй.

RT не первый раз сталкивается с ограничениями в своей работе в Великобритании. Британский медиарегулятор Ofcom в июне открыл три новых расследования против телеканала. Таким образом, теперь общее число расследований против канала в стране выросло до 10. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении СМИ РФ. Она сообщила, что "профильные структуры" в РФ начали изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.