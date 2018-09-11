Британский журналист развенчал мифы Запада о ситуации в Идлибе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Возле границ сирийской провинции Идлиб не наблюдается какой-либо подготовки к наступлению сирийской армии, пишет журналист британского издания The Independent Роберт Фиск.

Несмотря на все "предупреждения со стороны Трампа, ООН, Меркель и Эрдогана о гуманитарной катастрофе, химической атаке и армагеддоне", за два дня поездок вдоль всей границы Идлиба автору так и не удалось обнаружить якобы сосредоточенные возле провинции сирийские войска численностью до ста тысяч человек.

"Единственные "массированные группировки", которые мне встречались — стада овец и, возле Алеппо, верблюдов", — отмечает Фиск, оговариваясь, что это не означает, что сирийские войска не могут находиться вдали от линии фронта.

Корреспондент также рассчитывал увидеть солдат с противогазами — верный признак "неминуемости химической атаки". Однако они ему так и не встретились.

Журналист поставил под сомнение оценки сил, участвующих в конфликте с обеих сторон. По его мнению, количество боевиков в Идлибе ближе к десяти тысячам, чем к тридцати, о которых говорят западные "эксперты".

Численность мирного населения в провинции также под вопросом, она может составлять как два с половиной, так и три миллиона человек. Данные о количестве гражданских лиц, находившихся в освобожденном Алеппо в 2016 году, были значительно преувеличены, напоминает автор.

Фиск пришел к выводу, что невозможно оценить достоверность сообщений СМИ об интенсивных авианалетах на Идлиб, так как ни один западный журналист не ведет оттуда прямых репортажей.

В целом до "последней битвы" за Идлиб еще достаточно далеко, хотя она и случится в будущем, считает он.

"Нельзя сказать, что на северном фронте без перемен. Но и войны еще нет", — заключает журналист.