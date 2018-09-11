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RT рассказал об "отравителе Скрипалей", которого "нашли" британские СМИ

(обновлено: 18:03 11.09.2018)
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© REUTERS / Metroplitan PoliceПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фотоПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото
© REUTERS / Metroplitan Police

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемый британскими властями в отравлении Скрипалей Александр Петров, о подробностях биографии которого сообщил британский таблоид Mirror, в действительности имел судимость и занимался бизнесом на Украине, пишет RT.

На месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
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В статье Mirror, в частности, называлась дата рождения Петрова — 13 июля 1979 года. Также утверждалось, что его дед Иван Старченко был "командиром 31-й стрелковой бригады Смерш" и служил "под руководством Сталина".

Указанный Александр Петров — реальный человек. Журналисты выяснили, что его дед на самом деле возглавлял не "стрелковую бригаду Смерша", а отдел контрразведки 31-й стрелковой дивизии РККА. Связавшись с потомками Старченко, они установили отчество "подозреваемого" — Юрьевич.

Человек, прописанный по тому же адресу в Москве и имеющий те же паспортные данные, вел бизнес на Украине. Он был соучредителем Любопольской швейной фабрики, которая находится в Одесской области. Его партнер Сергей Прудников, однако, рассказал, что некоторое время назад Петров исчез, оставив после себя крупные долги.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото
© REUTERS / Metroplitan Police
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"Грубо говоря, пол-Одессы кинул. Много кто ищет, но никто пока не нашел. Не знаю, какой он там бизнесмен, скорее, кидала", — заявил телеканалу Прудников. При этом ни он, ни другие сотрудники предприятия не узнали Петрова на фотографиях, обнародованных британскими спецслужбами.

Источники RT в правоохранительных органах сообщили, что Александр Петров, родившийся 13 июля 1979 года, в 1998 году был осужден за кражу. Кроме того, несколько лет назад он фигурировал в базе данных судебных приставов, так как имел проблемы с возвратом кредитов.

Бывший сотрудник ФСБ, МВД и ФСКН, генерал-лейтенант в отставке Александр Михайлов отметил, что человек с такой биографией вообще не мог бы работать в российской военной разведке.

"Человек с судимостью категорически и абсолютно точно не может попасть в ГРУ. Проверяют всех до десятого колена, и даже если есть судимость у родственника, могут отвести кандидатуру. Это железное правило при формировании кадрового состава", — пояснил он.

Михайлов также прокомментировал информацию Mirror о том, что непосредственных "отравителей" Александра Петрова и Руслана Боширова сопровождали еще 4 человека, так называемые "чистильщики".

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов. Архивное фото
© Фото : Metropolitan Police
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"Что касается бригады "чистильщиков" — это чушь собачья. Никто так не работает", — сказал он.

Ранее британские СМИ уже находили "Александра Петрова". Так, сообщалось, что это имя "встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО "Микроген". Журналисты RT связались с ним и выяснили, что он вообще ни разу не был за границей.

"Это полное совпадение: я не то, что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать", — сказал он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает.

Указатель на въезде в город Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российская сторона предлагала провести совместное расследование инцидента, однако британские власти проигнорировали эту инициативу и отказали в доступе к Скрипалям.

Позднее власти Великобритании предъявили фотографии двух "подозреваемых". По утверждению британской стороны, это два "офицера ГРУ" Александр Петров и Руслан Боширов. При этом в Лондоне оговорились, что эти имена ненастоящие. В Москве заявили, что не располагают информацией об этих людях.

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