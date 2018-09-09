Глава дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский. Архивное фото

Глава дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский. Архивное фото

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аккаунт главы дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петра Лидова-Петровского на Facebook заблокирован после репоста видеоролика со страницы "Радио Свобода Беларусь", к которому он дал комментарий.

Радиостанция опубликовала видеоролик с подписью "Хто не скача — той маскаль" в субботу. На следующий день страница "Радио Свобода Беларусь" не была заблокирована, доступ к видео открыт. В воскресенье утром Лидов-Петровский сделал репост с ироничным комментарием поста. По его словам, уже через несколько часов его страничку забанили.

Согласно сообщению Facebook, аккаунт заблокирован на 30 дней. При этом в стандартном уведомлении содержится следующее предупреждение: "Если вы снова опубликуете что-либо, нарушающее наши нормы, ваш аккаунт будет заблокирован еще на 30 дней".

"Переживаю за аккаунт "Радио Свобода" на "Фейсбуке". Мужайтесь. Запад с вами", — с иронией прокомментировала сложившуюся ситуацию главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Цензура в соцсети



Facebook не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с блокировкой или удалением публикаций.

В пятницу соцсеть удалила пост вице-спикера Госдумы от "Единой России" Петра Толстого о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

В субботу немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что социальная сеть заблокировала его аккаунт на сутки из-за публикации совместной фотографии с Захарченко.

"Facebook аргументировала это тем, что это якобы фотография террористической организации", — сказал РИА Новости Маурер.

Парламентарий подчеркнул, что ему пришлось написать письмо в администрацию социальной сети с требованием прояснить сложившуюся ситуацию.