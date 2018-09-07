"На уме только Путин": RT высмеял ошибку CNN

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Телеканал RT высмеял американских коллег из CNN, "перепутавших" президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
У CNN на уме только Путин pic.twitter.com/VSWKuTY15Y— RT на русском (@RT_russian) 7 сентября 2018 г.
"У CNN на уме только Путин", — пошутили в официальном твиттере RT.
На встрече лидеры трех стран обсудили вопросы гуманитарного содействия Сирии.
Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы, совершающие периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни ситуация в Сирии стала более напряженной: Владимир Путин ранее заявил, что оставшиеся в Идлибе террористы готовят провокации, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения.