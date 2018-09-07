"На уме только Путин": RT высмеял ошибку CNN

Саммит по Сирии в Тегеране (71)

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Телеканал RT высмеял американских коллег из CNN, "перепутавших" президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

У CNN на уме только Путин pic.twitter.com/VSWKuTY15Y — RT на русском (@RT_russian) 7 сентября 2018 г.

Освещая проходящий в Тегеране саммит России, Ирана и Турции, CNN подписал кадры со встречи: "Путин, Роухани, Путин дают комментарии после тегеранского саммита по Сирии".

"У CNN на уме только Путин", — пошутили в официальном твиттере RT.

На встрече лидеры трех стран обсудили вопросы гуманитарного содействия Сирии.

Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы, совершающие периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни ситуация в Сирии стала более напряженной: Владимир Путин ранее заявил, что оставшиеся в Идлибе террористы готовят провокации, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения.