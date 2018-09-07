МИД заявил о фейковой сущности французского доклада об RT и Sputnik

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бездоказательные обвинения в адрес RT и Sputnik во Франции говорят о фейковой сущности доклада по СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во Франции открыто называют RT и Sputnik пропагандистами и в частности говорят о том, что они не могут претендовать на название СМИ. Мало того, в этом докладе утверждается, что эти информационные ресурсы занимаются исключительно пропагандой. При этом каких-либо доказательств и даже аргументации в поддержку подобных допущений не провидится в принципе, что, на мой взгляд, и является примером той самой фейковой сущности, с которой предлагается бороться", — заявила она.

Ранее стало известно, что власти Франции опубликовали объемный доклад, в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой доклада объемом более чем в 200 страниц, под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) министерства обороны страны. В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз — агентства Sputnik, а также более 10 раз — упоминание телеканала RT.