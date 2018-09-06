Опрос показал, как люди во всем мире относятся к фейковым новостям

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Люди во всем мире склонны считать, что они гораздо менее остальных подвержены влиянию фейковых новостей, "пузыря интересов" и пост-правды, показал опрос Ipsos.

По мнению 65% опрошенных, среднестатистический человек живет в "пузыре фильтров" в Интернете, общаясь только с теми людьми, мнение которых разделяет. Только 34% считают, что и сами находятся в этом "пузыре", ограничивая себя от нежелательных точек зрения. В России первого мнения придерживаются 60%, второго — 32%.

Больше половины (63%) респондентов уверены, что смогут распознать фейковую новость, а 41% сомневаются, что их сограждане обладают этой способностью. Что касается россиян, 58% рассчитывают определить фейк, в то время как 49% скептически относятся к тому, что это смогут сделать остальные. Кроме того, большинство участников опроса думают, что в их стране людям вообще не интересны факты о политике и обществе: они верят лишь в то, во что хотят.

Чаще всего под "фейк ньюс" подразумевают информацию, содержащую неверные факты, уверены 56% опрошенных. В России такую позицию занимают всего 33%. 44% (50% россиян) считают, что это сообщения, распространяемые новостными агентствами или политиками с целью донесения выгодного им мнения. Согласно 36% респондентов (46% из России), "фейк ньюс" — это новости, дискредитирующие другие источники информации.

Исследование охватило более 19 тысяч человек из 27 стран.