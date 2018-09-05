В Союзе журналистов прокомментировали французский доклад об RT и Sputnik

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Доклад властей Франции, в котором предлагается не аккредитовывать сотрудников RT и Sputnik — яркий пример использования антироссийских настроений для "освоения" средств европейских налогоплательщиков, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир и выразил надежду, что аудитория западноевропейских СМИ еще в состоянии "отделять зёрна от плевел".

Ранее стало известно, что власти Франции опубликовали объемный доклад в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой доклада "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" объемом более чем в 200 страниц занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) французского МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) минобороны страны.

"Данный доклад – яркий, незамутнённый пример того, как "осваиваются" средства европейских налогоплательщиков. Волна антироссийских настроений рано или поздно достигнет своей высшей точки, то бишь абсолютного абсурда. Симптомы мы наблюдаем достаточно давно. Хотелось бы надеяться, что аудитория, читатели и зрители западноевропейских СМИ еще не окончательно сошли с ума и в состоянии отделять зёрна от плевел", — сказал Шафир.

"В целом же стоит пожалеть о том, что европейская аудитория в своей массе не знакома с творчеством нашего великого баснописца Крылова и его бессмертным "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", — добавил он.