Симоньян назвала смешным и лицемерным французский доклад об RT и Sputnik

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян назвала смешным доклад с предложением не аккредитовывать работников телеканала и агентства во Франции, а позицию его авторов — лицемерной.

Ранее власти Франции опубликовали доклад, в котором предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Более чем 200-страничный документ под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" подготовили Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) Министерства иностранных дел и Институт стратегических исследований (IRSEM) Министерства обороны страны. В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается Кремль, 14 раз — агентство Sputnik, а также более десяти раз — упоминание телеканала RT.

"Нас обвиняют во всех смертных грехах, в распространении фейков и этим самым распространяют фейки, потому что обвиняют нас, как это было во время предвыборной кампании (президента Франции Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона, в том, что мы публиковали фейковые статьи, которых мы никогда не публиковали <…> Все старые предрассудки, особенно в этих министерствах и ведомствах, сильны как никогда, и они выливаются вот в такие смешные и забавные доклады", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 24".

Заявление авторов документа во вступлении о том, что он не является и не должен считаться официальной позицией французского правительства, она назвала лицемерным.

"Это очень лицемерная позиция, как и вообще вся эта западная песня про демократию и свободу слова. Лицемернейшая с самого своего начала. Дескать, мы ничего, мы Министерство обороны, мы в дела журналистов не ввязываемся, СМИ свободны. Но мы вам говорим — вы их никуда не аккредитовывайте и никуда не допускайте. А вы там дальше уже сами, ведь мы вами не командуем", — с иронией отметила Симоньян.

Она напомнила, что после того, как Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, телеканалу отказали в аккредитации в конгрессе.

Ранее Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".