МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В случае отказа в аккредитации во Франции RT и Sputnik Россия может принять аналогичные меры в отношении французских СМИ с госучастием, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.
"Мы не можем пропускать такие шаги, если это будет принято, то они нанесут очевидный ущерб свободе слова. Поэтому Россия примет адекватные, строго зеркальные меры, которые коснутся ограничений в аккредитации для французских государственных СМИ", — сказал Морозов.
Сенатор уточнил, что речь, в том числе, идёт о государственном медиахолдинге France Média Monde, куда входят, в частности, France 24 и RFI.