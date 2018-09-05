В СФ пообещали ответить на отказ в аккредитации RT и Sputnik во Франции

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В случае отказа в аккредитации во Франции RT и Sputnik Россия может принять аналогичные меры в отношении французских СМИ с госучастием, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.

Власти Франции опубликовали объемный доклад в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

"Мы не можем пропускать такие шаги, если это будет принято, то они нанесут очевидный ущерб свободе слова. Поэтому Россия примет адекватные, строго зеркальные меры, которые коснутся ограничений в аккредитации для французских государственных СМИ", — сказал Морозов.

Сенатор уточнил, что речь, в том числе, идёт о государственном медиахолдинге France Média Monde, куда входят, в частности, France 24 и RFI.