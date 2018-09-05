Власти Франции предложили не аккредитовывать журналистов RT и Sputnik

ПАРИЖ, 5 сен — РИА Новости. Власти Франции опубликовали объемный доклад, в котором, в частности, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

Подготовкой документа объемом более 200 страниц под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) минобороны страны.

Рабочую группу для подготовки документа создали в сентябре 2017 года. Авторы доклада посетили ряд зарубежных стран, а также три международных организации — ЕС, НАТО и ОБСЕ, где "провели около сотни встреч с представителями властей и представителями гражданского общества".

В предисловии отмечается, что доклад является продуктом "осознания опасности, которую манипулирование информацией несет нашей демократии" и утверждается, что "повторяющиеся вмешательства, которые происходили с 2014 года — Украина, бундестаг, нидерландский референдум, Brexit, американские выборы — показали, что западные демократии, даже самые большие, не обладают иммунитетом".

"Этот доклад не является и не должен считаться официальной позицией французского правительства. Он также не является окончательной позицией: в будущем мы продолжим изучать эту тему в границах нашей компетенции", — говорится во вступлении.

Пятьдесят рекомендаций по "маргинализации"

В докладе список из 50 рекомендаций — от советов "общего характера" до рекомендаций странам, гражданскому обществу и частным лицам. Пункт 19 озаглавлен "Маргинализировать иностранные органы пропаганды". "Сперва стоит называть их по имени… А затем… не аккредитовывать и не приглашать их на пресс-конференции, предназначенные для журналистов", — советуют авторы документа.

В качестве иллюстрации предложения "называть по имени" приводится цитата с выступления Эммануэля Макрона в Версале на пресс-конференции с Владимиром Путиным, где французский лидер, не приводя реальных доказательств, обвинил Sputnik и RT в том, что они якобы "многократно создавали неправду о нем и его кампании" в ходе президентской гонки.

В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз — агентство Sputnik, а также более 10 раз — упоминание телеканала RT. В частности, утверждается, что RT и Sputnik якобы "манипулируют информацией", "изобретают факты" и "фальсифицируют" документы, переводы и интервью. "Мы осуждаем именно это, а не точку зрения", — заявляют авторы, подчеркивая, что российские СМИ могут и имеют право защищать российскую точку зрения.

Разбирая случай, называемый в докладе Macron Leaks — о публикациях Sputnik и утечке с компьютера члена команды Макрона в преддверии голосования на выборах президента Франции, — авторы исследования перечисляют "извлеченные уроки". Один из них озаглавлен как "Дискредитировать пропагандистские СМИ". В нем рассказывается, как журналистов RT и Sputnik лишили аккредитаций с 27 апреля 2017 года и до конца кампании.

"Даже после выборов они лишены доступа в Елисейский дворец или на пресс-конференции МИД. Это решение может быть оправдано по меньшей мере двумя причинами", — подчеркивают авторы. В качестве аргумента они приводят то, что "эти СМИ делают не журналистскую работу, но пропаганду". Критериев, по которым стоит отличать журналистику от пропаганды, в докладе нет.

Также в документе опять не приводится каких-либо реальных доказательств упомянутого в документе "вмешательства" России в политические процессы на Западе, авторы ограничиваются собственными утверждениями и предыдущими недоказанными обвинениями. В докладе говорится и о том, что "попытка вмешательства в выборы французского президента в 2017 году" убедила авторов в важности изучения этой темы.

Недовольство российскими СМИ на Западе

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, где говорится о необходимости противодействия им, причем главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Кроме того, в начале января Макрон заявил о разработке во Франции "закона против фейк-ньюз". В начале марта о намерении принять такой закон заявила и министр культуры Франсуаза Ниссен. Новый закон расширяет полномочия Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), в частности, в отношении "СМИ, связанных с зарубежными государствами". В качестве таких СМИ в статьях, посвященных закону, многократно упоминаются лишь телеканал RT и агентство Sputnik.

Ряд западных политиков, в том числе Макрон, а также американские сенаторы и конгрессмены, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала Макрону внимательно перечитать конституцию своей страны.