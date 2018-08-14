Французский телеканал признал ошибку в сюжете про Путина и тигров

Премьер-министр РФ Владимир Путин и старший научный струдник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Сиверцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными. Архивное фото

Премьер-министр РФ Владимир Путин и старший научный струдник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Сиверцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными. Архивное фото

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский телеканал France 2 признал, что допустил ошибку в сюжете, где фотографии из экспедиции российского президента Владимира Путина подали как охоту на тигров.

Сюжет вышел в эфир телеканала вечером 10 августа. Он был посвящен тому, как президенты разных стран проводят свои отпуска. Рассказ про российского лидера сопровождался фотографиями из его поездок. Снимок, на котором Путин в окружении нескольких человек гладит по голове тигра, ведущая сопроводила комментарием о том, что глава государства "охотится на тигров в Сибири".

На самом деле фотография была сделана в 31 августа 2008 года во время рабочей поездки Путина в Уссурийский заповедник. Тогда президент надел на вырвавшуюся из ловушки и получившую инъекцию снотворного тигрицу спутниковый ошейник. Информация об этой поездке и сама фотография до сих пор находятся на сайте программы "Амурский тигр".

Сюжет телеканала породил полемику в французском сегменте социальной сети Facebook. Среди пользователей нашлись те, кто усомнился в правдивости информации об "охоте".

Портал французской газеты Libération CheckNews, позволяющий проверять факты, представленные в журналистских публикациях, выпустил заметку под заголовком "Нет, Путин не охотится на тигров во время отпуска".

Вечером в понедельник, 13 августа, телеканал France 2 признал ошибку.

"Поскольку мы говорим о фотографиях, одно уточнение, прежде чем мы завершим выпуск. Вечером в пятницу мы рассказывали о Владимире Путине, который охотится на тигров в Сибири. На самом деле эта фотография была сделана в ходе экспедиции по наблюдению за дикими тиграми. В комментарии (журналиста. — Прим. ред.) вкралась ошибка", — сказал ведущий на 37-й минуте вечернего выпуска новостей.