Киселев сравнил содержание Вышинского в украинской тюрьме с пытками

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Содержание руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в украинской тюрьме фактически можно рассматривать как пытки, предъявленные ему обвинения абсурдны, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Он сейчас томится в херсонской тюрьме по абсурдным, совершенно предъявленным обвинениям. Дело в суде, безусловно, развалится, но до суда еще неизвестно сколько пройдет… Его содержание фактически приравнено к пыткам", — сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Суд в Херсоне 11 июля продлил срок содержания Вышинского под стражей на два месяца — до 13 сентября.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".