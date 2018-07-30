Симоньян ответила на призыв британских депутатов бороться с RT и Sputnik

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад британских парламентариев, которые вновь призвали бороться с RT и Sputnik.

"Британские депутаты обнаружили страшное: в 2016 году твиты RT и Sputnik, критичные по отношению к ЕС, охватили большую аудиторию, чем основные британские кампании за Брекзит. Май гад, это же вмешательство во внутриполитические институты Британии, решили парламентарии. И теперь требуют тщательного расследования. Раз в седьмой, мне кажется, только за этот год", — написала она в Telegram

RT неоднократно сталкивался с ограничениями в работе в Великобритании. Так, в июне британский медиарегулятор Ofcom начал три новых расследования против телеканала. В настоящий момент общее число подобных дел против RT в Великобритании возросло до десяти. По мнению Симоньян, в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

Доклад парламентариев



Ранее британские депутаты вновь призвали бороться с российскими СМИ, заявив о необходимости координировать с зарубежными партнерами действия по "противодействию России".

В докладе комитета по цифровым технологиям палаты общин говорится о якобы "скоординированной давно ведущейся кампании российского правительства по оказанию влияния на британские выборы и референдум". Комитет ссылается на аналогичное расследование в США, которое пока не дало реальных доказательств вмешательства России в президентские выборы. Кроме общих утверждений, депутаты не привели никаких фактов.

Cогласно приводимым в докладе данным британско-российского университетского исследования, о Brexit "твитили" со 156,2 тысячи российских страниц, а 45 тысяч сообщений в поддержку Brexit опубликовали в последние 48 часов кампании.

Притеснение российских СМИ