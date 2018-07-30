Симоньян ответила на призыв британских депутатов бороться с RT и Sputnik

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад британских парламентариев, которые вновь призвали бороться с RT и Sputnik.Telegram.
RT неоднократно сталкивался с ограничениями в работе в Великобритании. Так, в июне британский медиарегулятор Ofcom начал три новых расследования против телеканала. В настоящий момент общее число подобных дел против RT в Великобритании возросло до десяти. По мнению Симоньян, в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".
Доклад парламентариев
В докладе комитета по цифровым технологиям палаты общин говорится о якобы "скоординированной давно ведущейся кампании российского правительства по оказанию влияния на британские выборы и референдум". Комитет ссылается на аналогичное расследование в США, которое пока не дало реальных доказательств вмешательства России в президентские выборы. Кроме общих утверждений, депутаты не привели никаких фактов.
Cогласно приводимым в докладе данным британско-российского университетского исследования, о Brexit "твитили" со 156,2 тысячи российских страниц, а 45 тысяч сообщений в поддержку Brexit опубликовали в последние 48 часов кампании.
Притеснение российских СМИ
Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, в Кремле их назвали "абсолютно голословными". Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.
В течение всей кампании "о вмешательстве России" в дела западных стран реальных доказательств этого так и не появилось.
Некоторые западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции Эммануэль Макрон, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы, однако не приводили при этом никаких доказательств.