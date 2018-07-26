Президент Молдавии отказался подписывать закон о запрете российских передач

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что не одобрит новый Кодекс о телевидении и радио, который оставляет в силе запрет на трансляцию российских новостных программ.

Парламент Молдавии на заседании в четверг 56-ю голосами из 101 принял в окончательном чтении новый кодекс о телевидении и радио. Представители партии социалистов отказались участвовать в рассмотрении нового Кодекса, поскольку законопроект получил негативную оценку экспертов Совета Европы и ОБСЕ. Документ предусматривает введение норм действующего Кодекса, которые не позволяют ретрансляцию передач информативного, аналитического или военного характера, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе Российской Федерации.

"Позиция президента будет твердой — я не подпишу этот закон. Но такие ситуации уже были, и власти с помощью КС (Конституционный суд — ред.) находили другие способы принять закон, отстраняли президента", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Он считает, что таким образом власти пытаются ограничить право людей на доступ к информации. "В Европе нигде не запрещают российские каналы, дайте людям самим выбирать, что смотреть. В современном мире нельзя навязать людям, что смотреть, есть интернет, люди будут пользоваться другими источниками информации", — добавил Додон.

Ранее оппозиция Молдавии раскритиковала новый кодекс, поскольку он не соответствует молдавской действительности. Так, по мнению депутата-социалиста Влада Батрынчи, документом вводится цензура и жесткий контроль над редакционной политикой, которые предусматривают 40% местного контента, и 50% контента, произведенного либо в европейских государствах, либо в странах, подписавших конвенцию о трансграничном телевидении. Батрынча отметил и то, что законом практически уводится за рамки закона весь телевизионный контент, производимый на русском языке.

Президент Молдавии Игорь Додон в мае выразил опасения, что новый Кодекс о телевидении и радио может привести к цензуре. Он предупредил, что не одобрит закон, если тот не будет соответствовать национальным интересам.

В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

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