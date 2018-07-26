Президент Молдавии отказался подписывать закон о запрете российских передач

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что не одобрит новый Кодекс о телевидении и радио, который оставляет в силе запрет на трансляцию российских новостных программ.
"Позиция президента будет твердой — я не подпишу этот закон. Но такие ситуации уже были, и власти с помощью КС (Конституционный суд — ред.) находили другие способы принять закон, отстраняли президента", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
Ранее оппозиция Молдавии раскритиковала новый кодекс, поскольку он не соответствует молдавской действительности. Так, по мнению депутата-социалиста Влада Батрынчи, документом вводится цензура и жесткий контроль над редакционной политикой, которые предусматривают 40% местного контента, и 50% контента, произведенного либо в европейских государствах, либо в странах, подписавших конвенцию о трансграничном телевидении. Батрынча отметил и то, что законом практически уводится за рамки закона весь телевизионный контент, производимый на русском языке.
В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.
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