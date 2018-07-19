Федерации журналистов осудили запрет СБУ на въезд в страну главе СЖР

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Международная и Европейская федерации журналистов осудили запрет СБУ (Служба безопасности Украины) на въезд в страну главе Союза журналистов (СЖ) России Владимиру Соловьеву, это создает угрозу свободе слова, говорится в заявлении организаций.

"Служба безопасности Украины запретила главе Союза журналистов РФ Владимиру Соловьеву въезд на территорию Украины сроком на три года. Международная и Европейская Федерация журналистов (IFJ и EFJ) осудила это решение, которое представляет угрозу для права на свободу выражения мнений", — говорится в сообщении.

Решение о запрете было принято украинскими спецслужбами еще в феврале, отмечается в заявлении.

"Международная и Европейская федерации вместе со своим российским филиалом считают, что запрет на въезд журналиста, который возглавляет Союз журналистов, является грубым нарушением права на свободу слова и свободу осуществлять журналистику, замаскированным под предполагаемую защиту национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Федерации призвали как российские, так и украинские власти прекратить запрещать журналистам въезд на их территорию и снять все существующие запреты и препятствия для свободного осуществления журналистской деятельности.