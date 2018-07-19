МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский журнал Time поместил на обложку совмещенный портрет президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Номер выйдет в продажу 30 июля. Он посвящен прошедшей в Хельсинки встрече двух лидеров. На обложке указан только один заголовок — "Кризис саммита".
Кроме того, в официальном твиттере издания разместили анимацию, в которой Трамп "превращается" в своего российского коллегу.
TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1— TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.