МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский журнал Time поместил на обложку совмещенный портрет президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Номер выйдет в продажу 30 июля. Он посвящен прошедшей в Хельсинки встрече двух лидеров. На обложке указан только один заголовок — "Кризис саммита".

Кроме того, в официальном твиттере издания разместили анимацию, в которой Трамп "превращается" в своего российского коллегу.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.

В понедельник в Хельсинки состоялись первые полноформатные переговоры Путина и Трампа, по итогам которых лидеры заявили о заинтересованности в укреплении российско-американских связей. Несмотря на то что оба президента высказались о результатах встречи положительно и обсудили ряд важных вопросов, американские СМИ обрушили на Трампа шквал критики за "мягкую позицию" по отношению к России. Так, например, издание Politico окрестило президента Соединенных Штатов "предателем". Аналогичные заявления можно было услышать и от многих американских политиков.