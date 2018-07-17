МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Предварительное расследование Австралии в отношении RT как предполагаемого иноагента — очередная попытка выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, РФ необходимо разработать новую глобальную информационную стратегию, считает первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Во вторник стало известно, что федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении RT как предполагаемого иноагента. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что до сих пор телеканал не получал никаких претензий от регулирующих органов в этой стране.

"Почему это происходит — совершенно очевидно. Идет системное выдавливание российского медиаприсутствия в странах Запада", — сказал РИА Новости Малькевич.

При этом он считает, что "дальше будет только хуже".

"Мы должны это понимать и никаких иллюзий не строить. Будут выдавливать отовсюду, потому что у западного истеблишмента какая-то лютая ненависть и страх. Доказательств у них нет, а есть одни голословные утверждения: я говорю о набившей оскомину истории про "российское вмешательство" (в выборы в США – ред.), — отметил член ОП РФ.

Малькевич также высказался за "цифровой суверенитет" России. "Мы все живем в западных социальных сервисах и не понимаем, что нас уже полностью там опутали", — заявил он.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

США и ряд других стран, препятствуя работе российских СМИ, ограничивают конкуренцию в этой сфере, а политика Вашингтона в отношении СМИ РФ, в том числе телеканала RT, противоречит принципам свободы слова, ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также RT сталкивается с ограничениями в своей работе и в Великобритании. Британский медиарегулятор Ofcom в июне открыл три новых расследования против телеканала. Таким образом, теперь общее число расследований против канала в стране выросло до 10. В этой связи Симоньян заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении СМИ РФ. Она сообщила, что "профильные структуры" в РФ начали изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России.