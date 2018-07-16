CNN впал в истерику из-за "опоздания" Путина

Лимузин проекта Кортеж во время встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Вантаа в Хельсинки. 16 июля 2018

Лимузин проекта Кортеж во время встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Вантаа в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американский телеканал CNN крайне эмоционально отреагировал на то, что самолет президента России Владимира Путина прилетел в Хельсинки чуть позже запланированного времени.

"Я потрясена тем, что президент страны, которая сейчас находится под санкциями, <…> заставляет лидера свободного мира ждать", — заявила журналистка телеканала Кэтлин Коллинз. Она не объяснила, каким образом экономические ограничения могут быть связаны с задержкой самолета.

При этом президент США прибыл на переговоры позже, чем российский лидер, несмотря на то что чета Трампов прилетела в финскую столицу еще накануне. Владимиру Путину пришлось ожидать своего американского коллегу в президентском дворце в Хельсинки в течение 20 минут.

CNN известен попытками демонизировать Россию. При этом в погоне за сенсацией американские журналисты забывают о достоверности публикуемых ими сведений. Так, осенью телеканал обвинил Москву во вмешательстве в дела Вашингтона при помощи игры Pokemon Go. В МИД России назвали эту информацию "абсолютным маразмом", "унизительным" для самого CNN.

Прошлым летом телеканал анонсировал расследование о "связях" команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций. В ответ на обвинения со стороны CNN организация опубликовала опровержение в агентстве Sputnik и заявила о фактических неточностях в публикациях телеканала. Сотрудник переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи также потребовал опровержения. После разразившегося скандала CNN был вынужден реорганизовать отдел расследований: часть сотрудников была переведена в другие службы, а остальным запрещено заниматься предполагаемыми "связями" американского президента и его команды с Россией.

Никаких доказательств вмешательства Москвы в американские выборы до сих пор нет. Сам Трамп называет эти обвинения "охотой на ведьм".