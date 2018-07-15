Репортер Welt раскритиковала СМИ за попытку представить россиян "дикарями"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Германия должна перестать строить из себя авторитета и представлять Россию страной с низким уровнем морали, такое мнение высказала репортер Die Welt Катрин Шпёр, комментируя итоги чемпионата мира по футболу.

Как отмечает журналистка, в последнее время западные СМИ активно публикуют материалы о политических и экономических проблемах России, в которых якобы виноват президент Владимир Путин. "Но вместо того, чтобы идти на баррикады, россияне абсолютным большинством голосов переизбрали "диктатора". Я считаю, в этом есть какое-то противоречие", — указывает Шпёр.

Больше всего, по словам журналистки, ее позабавила публикация одного из коллег, в которой он написал, что на чемпионате мира по футболу россияне вновь научились смеяться. "Посмотрите-ка, дикари умеют смеяться", — с иронией замечает Шпёр.

"Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место. Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, Америка, Австралия и Африка для этого не подходят, ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого. Похоже, все чемпионаты мира, по-видимому, придётся проводить в Германии. Хотя… там тоже вроде бы что-то было?", — пишет Шпёр, добавляя, что в ожидании финала ЧМ в "прекрасной Москве" испытывает "абсолютно аполитичную радость".

Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что тон западных СМИ в отношении России изменился благодаря чемпионату мира по футболу.

По ее словам, до открытия мундиаля их сообщения были "набором диких штампов". "Во время чемпионата, надо отдать им должное, те же самые издания пишут: "Мама дорогая, как же неожиданно, что, оказывается, полки (в магазинах — ред.) полные, в тюрьму не забрали, нагайками не отхлестали, все улыбаются, и вот я даже надел британский флаг, и никто с меня его не сорвал", — рассказала Симоньян.