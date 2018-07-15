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Репортер Welt раскритиковала СМИ за попытку представить россиян "дикарями"

(обновлено: 03:59 15.07.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийские болельщики. Архивное фотоРоссийские болельщики. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Германия должна перестать строить из себя авторитета и представлять Россию страной с низким уровнем морали, такое мнение высказала репортер Die Welt Катрин Шпёр, комментируя итоги чемпионата мира по футболу.

Болельщики сборной Колумбии во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Японии
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Мы в аду". Западные СМИ разоблачили большой русский обман

Как отмечает журналистка, в последнее время западные СМИ активно публикуют материалы о политических и экономических проблемах России, в которых якобы виноват президент Владимир Путин. "Но вместо того, чтобы идти на баррикады, россияне абсолютным большинством голосов переизбрали "диктатора". Я считаю, в этом есть какое-то противоречие", — указывает Шпёр.

Больше всего, по словам журналистки, ее позабавила публикация одного из коллег, в которой он написал, что на чемпионате мира по футболу россияне вновь научились смеяться. "Посмотрите-ка, дикари умеют смеяться", — с иронией замечает Шпёр.

"Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место. Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, Америка, Австралия и Африка для этого не подходят, ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого. Похоже, все чемпионаты мира, по-видимому, придётся проводить в Германии. Хотя… там тоже вроде бы что-то было?", — пишет Шпёр, добавляя, что в ожидании финала ЧМ в "прекрасной Москве" испытывает "абсолютно аполитичную радость".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Русские слишком дружелюбны": как ЧМ-2018 рушит зарубежные стереотипы о России
Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что тон западных СМИ в отношении России изменился благодаря чемпионату мира по футболу.

По ее словам, до открытия мундиаля их сообщения были "набором диких штампов". "Во время чемпионата, надо отдать им должное, те же самые издания пишут: "Мама дорогая, как же неожиданно, что, оказывается, полки (в магазинах — ред.) полные, в тюрьму не забрали, нагайками не отхлестали, все улыбаются, и вот я даже надел британский флаг, и никто с меня его не сорвал", — рассказала Симоньян.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
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