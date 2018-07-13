Лавров обеспокоен статусом "агента влияния" канала RT в некоторых странах

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу выразил беспокойство тем фактом, что телеканал RT был записал в "агенты влияния" властями некоторых стран.

"Нас беспокоит тот факт, что телеканал RT… власти некоторых стран, например Франции, записали в "агенты влияния". Кроме того, французское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий создание чёрного списка средств массовой информации, которые подозреваются в распространении фейковых новостей", — приводятся слова Лаврова в Telegram-канале RT.

Российский министр подчеркнул, что еще большее беспокойство вызывает тот факт, что "на уровне правительства и законодателей предлагается создать список "надёжных" медийных ресурсов и рекомендовать его национальным регуляторам по киберпространству".

"Если это не цензура, то я ничего не понимаю в этой жизни", — заявил Лавров.

Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции на заседании 28 июня вынес официальное предупреждение в адрес RT France, французской версии группы RT. Наблюдательный орган обвинил телеканал в "неточном и несбалансированном освещении событий". Данное предупреждение стало для RT France первым за семь месяцев вещания — телеканал начал работу в конце декабря 2017 года.

В качестве примера совет приводит утренний новостной выпуск от 13 апреля этого года, в частности сегмент, посвящённый кризису в Сирии. По мнению совета, эфир RT France содержит ошибки, неточности, а также отличается отсутствием плюрализма мнений по данному вопросу. Руководство канала отвергает обвинения в предвзятости и считает действия наблюдателей неправомерными.