МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, призвавшего парламентариев перестать поддерживать российские телеканалы, включая RT.
"В британском парламенте сели обсуждать "Новичок", но обсудили наш канал. Все дороги британских парламентариев ведут к RT", — сыронизировала Симоньян.
Утром 4 июля в британском городе Эймсбери два человека были госпитализированы в критическом состоянии. По версии Скотлед-Ярда, пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Однако позднее медики сообщили, что никто из обратившихся в больницу после инцидента в Эймсбери не имел симптомов отравления нервно-паралитическим веществом.
RT неоднократно сталкивался с ограничениями в работе в Великобритании. Так, в июне британский медиарегулятор Ofcom начал три новых расследования против телеканала. В настоящий момент общее число подобных дел против RT в Великобритании возросло до десяти. По мнению Симоньян, в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".