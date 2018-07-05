МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, призвавшего парламентариев перестать поддерживать российские телеканалы, включая RT.

Ранее Джавид во время выступления в парламенте упрекнул депутатов в поддержке "слишком многими" из них российских СМИ.

"В британском парламенте сели обсуждать "Новичок", но обсудили наш канал. Все дороги британских парламентариев ведут к RT", — сыронизировала Симоньян.

Утром 4 июля в британском городе Эймсбери два человека были госпитализированы в критическом состоянии. По версии Скотлед-Ярда, пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Однако позднее медики сообщили, что никто из обратившихся в больницу после инцидента в Эймсбери не имел симптомов отравления нервно-паралитическим веществом.

RT неоднократно сталкивался с ограничениями в работе в Великобритании. Так, в июне британский медиарегулятор Ofcom начал три новых расследования против телеканала. В настоящий момент общее число подобных дел против RT в Великобритании возросло до десяти. По мнению Симоньян, в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".