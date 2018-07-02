Роскомнадзор нашел ряд замечаний к работе Deutsche Welle

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Роскомнадзор выявил ряд замечаний к работе телеканала Deutsche Welle в России, но не планирует принятие каких-либо мер реагирования, включая вынесение предупреждения или приостановление лицензии на вещание, заявил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин.

"По запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике Роскомнадзором проведена проверка вещания в Российской Федерации телеканала DW-TV (Deutsche Welle). Выявлены отдельные замечания в работе телеканала", — сказал Субботин.

"Однако принятие каких-либо действенных мер реагирования, включая вынесение предупреждений или приостановление лицензии на вещание немецкого телеканала, со стороны Роскомнадзора в настоящее время не планируется", — добавил замглавы ведомства.

Он также обратил внимание на отсутствие каких-либо претензий и к российским СМИ со стороны государственных органов, осуществляющих соответствующее регулирование в Германии.