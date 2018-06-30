МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В посольстве России в Лондоне в Twitter высмеяли британскую газету Times за статью о том, что игру сборной Англии с Колумбией посетит слишком мало болельщиков национальной команды.

В материале с заголовком "Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве" авторы предупреждают, что на матч с Колумбией, который состоится во вторник, Футбольная ассоциация Англии продала пока лишь полторы тысячи билетов. Таким образом, на трибунах стадиона "Спартак", которые вмещают более 45 тысяч зрителей, англичане рискуют серьезно уступить в числе поклонникам колумбийской команды.

Surprise: @thetimes complains of too few England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 supporters in Moscow — after months of trying so hard to discourage fans from going to Russia! pic.twitter.com/HysKWpqHoq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 июня 2018 г.

"Вот это поворот: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию", — отметили дипломаты.

Перед началом чемпионата мира в России британские СМИ писали о якобы ожидающих болельщиков английской сборной столкновениях с "российскими хулиганами", возможных проявлениях расизма и других угрозах, призывая граждан Великобритании не ездить на турнир. В британской полиции позднее вынуждены были признать, что эти опасения оказались напрасными.