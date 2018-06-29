Роскомнадзор выявил нарушения закона о СМИ телеканалом France 24

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роскомнадзор предупредил учредителя зарегистрированного в России телеканала France 24 о нарушении им закона о СМИ, сообщил РИА Новости источник на рынке телерадиовещания.
По словам собеседника агентства, в письме ООО "Медиа Коммуникейшнс" Роскомнадзор напомнил о недопустимости нарушения законодательства.
Ведомство проинформировало учредителя телеканала, что по решению суда работа СМИ может быть приостановлена. Кроме того, за несоблюдение лицензиатом ограничений, связанных с учреждением телеканалов, может быть аннулирована лицензия, выданная "Медиа Коммуникейшнс" на вещание France 24.
Эта информация появилась на следующий день после того, как высший аудиовизуальный совет Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France из-за освещения ситуации в сирийской Гуте, отметив неточность перевода "очевидца". RT объяснил это технической ошибкой, которую устранили, и заявил, что будет продолжать представлять все точки зрения при освещении конфликта в Сирии.
По закону "О СМИ" доля иностранного участия в уставном капитале учредителя средства массовой информации или вещателя не должна превышать двадцати процентов.