Роскомнадзор выявил нарушения закона о СМИ телеканалом France 24

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роскомнадзор предупредил учредителя зарегистрированного в России телеканала France 24 о нарушении им закона о СМИ, сообщил РИА Новости источник на рынке телерадиовещания.

Изучив лицензионные договоры, в ведомстве сочли, что редакционную деятельность телеканала контролирует иностранное юридическое лицо — это нарушает действующие нормы.

По словам собеседника агентства, в письме ООО "Медиа Коммуникейшнс" Роскомнадзор напомнил о недопустимости нарушения законодательства.

Ведомство проинформировало учредителя телеканала, что по решению суда работа СМИ может быть приостановлена. Кроме того, за несоблюдение лицензиатом ограничений, связанных с учреждением телеканалов, может быть аннулирована лицензия, выданная "Медиа Коммуникейшнс" на вещание France 24.

Отмечается, что информацию о мерах для устранения нарушений необходимо в кратчайшие сроки представить в Роскомнадзор с приложением подтверждающих документов.

Эта информация появилась на следующий день после того, как высший аудиовизуальный совет Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France из-за освещения ситуации в сирийской Гуте, отметив неточность перевода "очевидца". RT объяснил это технической ошибкой, которую устранили, и заявил, что будет продолжать представлять все точки зрения при освещении конфликта в Сирии.

По закону "О СМИ" доля иностранного участия в уставном капитале учредителя средства массовой информации или вещателя не должна превышать двадцати процентов.