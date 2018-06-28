Симоньян заявила об угрозе блокировки новостей RT и Sputnik в поисковиках

БАРНАУЛ, 28 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян считает, что на Западе могут начать блокировать материалы RT и Sputnik в поисковых системах, об этом она заявила в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Сейчас совершенно серьезно начинают рассматривать варианты, по которым будет создан механизм создания "белых СМИ", которые, по мнению западного истеблишмента, являются достаточно нормальными и хорошими для того, чтобы их аудитория читала и смотрела", — сказала главред.

По ее словам, СМИ, которые не попали в этот список, будут реже появляться в выдаче поисковых систем

"Они придумали очень удобную уловку, они это называют – борьба с пропагандой, все, что нам не нравится, — это пропаганда", — сказала Симоньян, подчеркнув, что в числе "запретных источников" могут оказаться RT и Sputnik.

В то же время она отметила, что агрессивная кампания против российских СМИ может возыметь обратный эффект.

"Интересно читать то, что запрещают. Запретный плод всегда более интересный. За то время, пока это все происходит, наша аудитория в этом мире выросла на треть", — сказала Симоньян.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2017-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Некоторые западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции Эммануэль Макрон, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.