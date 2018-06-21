Корреспондент WP удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Крымском мосту в Москве. Архивное фото

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Крымском мосту в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва "не оправдала" ожиданий журналиста The Washington Post Стивена Гоффа, посетившего российскую столицу во время чемпионата мира по футболу. Корреспондент рассчитывал увидеть "пустые полки" в магазинах, но его встретил современный "европейский город".

"Серость и неприветливость. Пустые полки магазинов и мрачные фигуры. Радость и блеск чемпионата мира, окутанные российским сумраком", — описал Гофф свои ожидания от поездки на турнир.

Тем не менее после приезда в российскую столицу он осознал, что ошибался. Оговорившись, что не может назвать себя экспертом по России после девяти дней пребывания в стране, а также судить о других городах, в которых проходят матчи, журналист The Washington Post признал, что Москва — подходящее место для чемпионата мира.

Читателям американского издания, интересующимся, какова на самом деле жизнь в России, Гофф сообщил, что Москва "выглядит как любой крупный европейский город, хотя и с некоторыми реликтами советской эпохи". В ней есть суши-бары и ирландские пабы, система платежей Apple Pay, а по улицам ездят европейские и японские автомобили.

Он отметил музеи и предприятия мирового уровня, метро "с изысканным антуражем, подходящим для частной коллекции", парки, а грузинскую кухню назвал "чудесной".

"Москва — яркое сердце этого футбольного праздника", — подчеркнул автор.

Однако журналист перечислил и некоторые недостатки. Среди них высокие цены, в частности на жилье, а также пробки.