Sun обманул фотографа из России, чтобы очернить всю страну

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Британская газета The Sun опубликовала работы российского фотографа Дмитрия Маркова, не дожидаясь его согласия и исказив суть кадров. Об этом автор снимков рассказал в Facebook.

В своей статье британский таблоид использовал фотографии из книги Маркова "#Черновик", в которой показана работа благотворительных организаций, жизнь закрытых спецшкол, инфекционных диспансеров и групп поддержки для наркоманов.

При этом в материале The Sun утверждается, что на снимках изображены "будни" России, где "нюхание клея, уличные бои и алкоголизм – часть повседневной жизни". Автор статьи не стал упоминать, что фотографии были сделаны в спецучреждениях.

"Написали, что хотят опубликовать несколько фотографий и рассказать про книгу. Я им причем даже разрешения не дал, написал только, что согласен обсудить. Потом вообще пропали, а сегодня эта шляпа выходит", — написал Марков на своей странице в соцсети.

По словам фотографа, на его требование убрать публикацию с сайта редакция газеты стала вносить правки в текст статьи и предлагать Маркову деньги.

На момент написания статьи материал был доступен на сайте таблоида. Позднее Sun его удалил.

Это не первый случай, когда британская пресса пытается очернить образ России и необъективно освещает события внутри страны. Так, The Mirror пыталась выдать видео кулачных боев на Масленицу за "подготовку хулиганов" к дракам в преддверии чемпионата мира по футболу.