CNN попытался написать слово "Россия", но не смог

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американский телеканал CNN допустил ошибку в написании слова "Россия" во время прямой трансляции. На это обратил внимание телеканал RT на своей странице в Twitter.

На мультимедийном экране за спиной телеведущего должно было появиться название страны на русском языке, а затем на английском.

Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию pic.twitter.com/IRGGHlZr3r — RT на русском (@RT_russian) 6 июня 2018 г.

Но что-то пошло не так. Редакция CNN не справилась с кириллицей и вставила в имя собственное букву U, в результате чего вместо "России" получилась "РUССИЯ".

Пользователи Twitter также не оставили инцидент без внимания.

"Мне их даже жаль, вымирающая нация", — написал один из комментаторов.

"И эта страна учит всех, как жить. Деградация идет с геометрической прогрессией", — заметил другой подписчик телеканала.

"Ну, на каком уровне интеллект, на таком и понимают", — считает еще один пользователь.